Riccione verso la Città solare | premiati i giovani guardiani dell’energia al Castello degli Agolanti
A Riccione si stanno svolgendo le ultime fasi di un progetto legato all’energia, con una rassegna finale che si tiene presso il Castello degli Agolanti. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa Il Gesto e ha premiato alcuni giovani impegnati nel settore dell’energia. Le attività fanno parte di una serie di eventi che coinvolgono la comunità locale e promuovono tematiche legate alla sostenibilità e all’innovazione. La manifestazione si inserisce nel percorso di una “Città solare” che mira a valorizzare le energie rinnovabili.
Proseguono con successo le iniziative nell’ambito della rassegna finale del Progetto Speciale Riccione (co-progettato con la società cooperativo Il Gesto), al Castello degli Agolanti. La rassegna “Fuori classe, la scuola in mostra. Beni naturali, ambientali e culturali: narrazioni che uniscono”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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