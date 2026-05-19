Riccione verso la Città solare | premiati i giovani guardiani dell’energia al Castello degli Agolanti

A Riccione si stanno svolgendo le ultime fasi di un progetto legato all’energia, con una rassegna finale che si tiene presso il Castello degli Agolanti. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa Il Gesto e ha premiato alcuni giovani impegnati nel settore dell’energia. Le attività fanno parte di una serie di eventi che coinvolgono la comunità locale e promuovono tematiche legate alla sostenibilità e all’innovazione. La manifestazione si inserisce nel percorso di una “Città solare” che mira a valorizzare le energie rinnovabili.

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