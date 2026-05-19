Reggio Emilia | prof derubata in auto chiede un incontro al Prefetto

Una docente è stata vittima di un furto in auto a Reggio Emilia, dove alcuni oggetti sono stati sottratti durante un tentativo di appropriazione. La donna ha richiesto un incontro con il Prefetto per discutere della vicenda e della presenza di eventuali piste investigative. Restano da capire come il ladro sia riuscito ad evitare i controlli dopo aver effettuato prelievi presso sportelli bancomat e aver visitato negozi nella zona. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce lasciate sul luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto il ladro a evitare il controllo dopo i prelievi?. Quali tracce ha lasciato il malvivente tra bancomat e negozi?. Perché le autorità non hanno accettato inizialmente la denuncia della docente?. Come può il Prefetto intervenire sulla sicurezza del quartiere stazione?.? In Breve Ladro preleva 250 euro tramite prelievi da 24 euro presso bancomat zona stazione.. Percorso del malvivente tracciato tra via Alai, piazza Marconi e tabaccheria stazione.. Docente perde iPhone da 1000 euro, cuffie Apple e foto del defunto marito.. Coordinatrice chiede incontro al Prefetto dopo dieci giorni senza riscontri dalle autorità.. Il furto della borsa avvenuto venerdì sera in via Alai a Reggio Emilia ha spinto Caterina Coluccio a chiedere un incontro urgente con il Prefetto per discutere della sicurezza nel quartiere stazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: prof derubata in auto, chiede un incontro al Prefetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sparatoria a Foggia, Barone chiede incontro al Prefetto: "Serve una sezione Dda dedicata" Leggi anche: Salvatore Angieri è il nuovo prefetto di Reggio Emilia