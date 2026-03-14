Raul Dumitras è entrato nella casa del GF VIP 8 venerdì 13 marzo 2026, iniziando la sua convivenza nella fase iniziale del programma. Durante l’ingresso, ha parlato di Martina De Ioannon e di Temptation Island, argomenti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza si inserisce in un contesto di nuove dinamiche e confronti tra i concorrenti.

Raul Dumitras è già nella casa del GF VIP. Venerdì pomeriggio 13 Marzo 2026 ha varcato la soglia della nuova struttura, iniziando la convivenza in una fase iniziale particolare. Con lui ci sono Renato Biancardi, Adriana Volpe e Ibiza Altea, ai quali Raul ha raccontato alcuni retroscena sulla sua esperienza a Temptation Island e sul rapporto con Martina De Ioannon. Lucia Ilardo avvistata con un famoso gieffino prima di entrare al GF VIP GF VIP 8: i primi quattro concorrenti. Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziato con l’ingresso dei primi concorrenti. Venerdì pomeriggio 13 Marzo 2026 sono entrati nella nuova Casa Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP 8: Raul Dumitras parla di Martina De Ioannon e Temptation Island

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