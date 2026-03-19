Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 19 marzo

Oggi, giovedì 19 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alla Juventus nella loro rassegna stampa. Le prime pagine riportano notizie, aggiornamenti e commenti sulla squadra, senza approfondimenti o analisi. La selezione include titoli e immagini che evidenziano le tematiche più rilevanti riguardo alla Juventus e alle sue recenti attività.

Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasiliano Rinnovo Vlahovic: meno certezze rispetto a Spalletti, decisivo l’incontro in programma nei prossimi giorni. La rivelazione sul serbo Palestra Juve, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno: ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalanta Tonali Juventus, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista della nazionale azzurra: ecco la richiesta del Newcastle Lewandowski, svelata la volontà del Barcellona. Juve e Milan restano alla finestra Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 19 marzo Articoli correlati Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 19 gennaioMateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 19 febbraioEderson Juve, l’Atletico esce allo scoperto: «È uno dei giocatori nella nostra lista degli obiettivi». LE MIE SCUSE OGGI TORNO A PIENO REGIME! #RASSEGNA STAMPA SPORTIVA #TUTTONOTIZIE 19022026 Aggiornamenti e notizie su Rassegna stampa Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa; Juve, colpi a zero? Leao-Milan, addio possibile - La rassegna stampa del 17 marzo 2026; La Rassegna Stampa di oggi, le ultime scelte prima della partenza per Roma.; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 marzo: la rassegna stampa. Tra Restes e De Gea. Tuttosport in prima pagina: Juve, grana numero unoJuve, grana numero uno. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. La priorità. tuttomercatoweb.com La prima pagina di Tuttosport: Juve: Zirkzee con Vlahovic. Retegui e il Milan: contatto!La prima pagina proposta oggi da Tuttosport si concentra sulle strategie di mercato della Juventus, intenzionata a rinforzare l'attacco con il rinnovo. tuttomercatoweb.com Telemia. . RASSEGNA STAMPA (LIVE) - facebook.com facebook Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa #rassegnastampa x.com