Trasporto abusivo di mele e tachigrafo manomesso | multe da 10mila euro per due tir

Proseguono i controlli dei mezzi pesanti eseguiti dalla polizia locale sul territorio comunale. Nell’ambito di quest’attività, sabato 21 marzo sono stati fermati due tir immatricolati in Turchia che presentavano delle irregolarità. Dagli accertamenti è emerso che i trasportatori stavano portando, senza autorizzazione, un’ingente quantità di mele dalla provincia di Bolzano alla Siria. La loro licenza, però, era bilaterale e faceva riferimento unicamente ai Paesi dell’Italia e della Turchia. Da ulteriori verifiche, inoltre, è emerso che il tachigrafo di uno dei due mezzi era stato manomesso allo scopo di aggirare le norme sui tempi di riposo degli autisti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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