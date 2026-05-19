Dopo la pausa dedicata all’Eurovision, martedì sera su Rai 2 torna il programma Belve Crime, che si concentra su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Si ricorda il delitto di Perugia del 2007, quando fu trovata morta Meredith Kercher. Tra gli intervistati figura Raffaele Sollecito, che ha dichiarato di aver ancora in mente come molti italiani lo considerino colpevole e di aver provato paura di impazzire durante il procedimento giudiziario.

Dopo la pausa per l’ Eurovision, nel martedì sera di Rai 2 torna Belve Crime con uno dei casi di cronaca nera che ha più colpito l’opinione pubblica: il delitto di Perugia, quando fu uccisa nel 2007 Meredith Kercher. Dopo un lungo periodo lontano dai ‘riflettori’, torna a parlare Raffaele Sollecito in una lunga intervista a Francesca Fagnani, raccontando alcuni dettagli anche inediti della sua vicenda e rivelando di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzione. Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole afferma Sollecito. Il delitto di Perugia è infatti una vicenda tra le più... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Raffaele Sollecito: “Gli italiani pensano ancora che sia colpevole. Ho avuto paura di impazzire”

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