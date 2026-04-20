Radio Italia Live – Il concerto 2026 | quando e dove vederlo in Tv o dal vivo cast cantanti ospiti e come partecipare

Il Radio Italia Live – Il concerto 2026 si terrà in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. È considerato il più grande evento gratuito di musica dal vivo nel paese. Quest’anno, l’evento si svolgerà anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. I partecipanti potranno assistere all’evento sia dal vivo sia in televisione, con dettagli sulla programmazione e gli ospiti che saranno annunciati prossimamente.

Radio Italia Live – Il concerto 2026 in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. Torna Radio Italia Live – Il concerto 2026: quando e dove vederlo, cast cantanti. Radio Italia Live – Il concerto 2026, è un evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, e vede quest’anno sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, artisti come: ALFA, ANNALISA, ARISA, BRESH, GIGI D’ALESSIO, ELISA, EMMA, GIORGIA, J-AX, NOEMI, TOMMASO PARADISO, THE KOLORS.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Sarah Toscano a Radio Italia Live (16 01 2026) #sarah #sarahtoscano

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