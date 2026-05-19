Le sneakers sono diventate un elemento imprescindibile nel guardaroba di molte persone, grazie alla loro comodità e versatilità. Recentemente, sono state protagoniste di un caso di interesse pubblico, quando un membro della famiglia reale ha scelto di indossarle in un'occasione ufficiale. Questi modelli, già molto popolari tra il pubblico, continuano a conquistare anche chi appartiene a mondi più formali, dimostrando di adattarsi a diverse esigenze di stile e di comfort.

Il vero alleato di ogni look sono le scarpe e per affrontare anche le giornate più impegnative le sneakers sono ormai tra le scelte preferite. Come sappiamo non tutte le scarpe da ginnastica sono uguali, ce ne sono alcune che sono più comode di altre. Il brand che ormai racchiude stile e comfort arriva direttamente dagli Stati Uniti e si rivela la scelta vincente in qualsiasi occasione, anche quelle più formali. Tra i vari marchi, Skechers in pochissimo tempo ha scalato le classifiche di gradimento di celebs, vip e persino di reali. In particolare la regina Sofia è una delle più affezionate tanto che non perde occasione di indossarle qualsiasi siano i suoi impegni, da quelli pubblici a quelli privati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Queste sneakers, già best seller, mettono d’accordo tutti (anche i royal). La regina Sofia, a 87 anni, conferma

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