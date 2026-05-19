quello che non c’è e quello che va perduto esili e guerra tra le pagine di malaparte

A pochi mesi dalla pubblicazione del volume dedicato a Curzio Malaparte "Exils, Œuvres choisies" presso la casa editrice che annovera uno dei cataloghi più prestigiosi al mondo, le Éditions Gallimard, la Fondazione Biblioteca di via Senato incontra il curatore del volume, Emmanuel Mattiato, e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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