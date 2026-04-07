In Iran, il conflitto sta proseguendo con combattimenti ancora attivi e senza segnali di cessate il fuoco imminente. Le tensioni si concentrano anche sulle forniture di petrolio, che continuano a essere un elemento di preoccupazione internazionale. L’Iran ha dimostrato di mantenere la capacità di colpire obiettivi specifici, contribuendo a un quadro di instabilità ancora presente nel paese. La situazione resta complessa e in evoluzione, con pochi segnali di miglioramento apparenti.

Come sta andando il conflitto in Iran? Il prolungarsi dei combattimenti, l’apprensione per le forniture di petrolio e la capacità che l’Iran mantiene di colpire sono tutti fattori che fanare a molti con scetticismo sui possibili esiti. Ma valutazioni differenti esistono: l’editorialista Bret Stephens, per esempio, il 24 marzo ha pubblicato un’analisi dettagliata sul New York Times. Va ricordato che Stephens, Premio Pulitzer, è un oppositore di Donald Trump, anche se di impianto neocon e non liberal. Il suo approccio è stato appunto quello di confrontare le perdite di oggi con quelle di esperienze belliche degli ultimi anni. E il suo bilancio è che «la guerra sta andando meglio di quello che pensate». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Iran la guerra va meglio di quello che tutti dicono

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