Quel che resta | La Rosa di Francesca Leone

È stata presentata la scultura pubblica intitolata Quel che resta, realizzata dall’artista Francesca Leone. L’opera, realizzata con materiali di recupero, è stata collocata in uno spazio pubblico e visibile a tutti. La scultura si compone di elementi assemblati in modo da creare una composizione che invita alla riflessione. La presentazione è avvenuta di fronte a un pubblico interessato, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli artisti coinvolti nel progetto.

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Cosa: Presentazione della scultura di arte pubblica Quel che resta di Francesca Leone, realizzata con materiali di recupero. Dove e Quando: Roseto Comunale di Roma, Venerdì 22 maggio alle ore 18.00. Perché: Un’occasione imperdibile per ammirare un’opera che trasforma i rottami metallici del Parco di Centocelle in un simbolo di rigenerazione urbana e memoria ambientale. La città di Roma si prepara ad accogliere una nuova testimonianza di come l’arte possa curare le ferite del territorio e trasformare la distruzione in bellezza. Venerdì 22 maggio alle ore 18.00, gli spazi incantevoli del Roseto Comunale di Roma faranno da palcoscenico naturale alla presentazione di Quel che resta, l’ultima maestosa fatica artistica di Francesca Leone. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Quel che resta: La Rosa di Francesca Leone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Official Video) Sullo stesso argomento Quel che resta dopo il passaggio di un tornado: la distruzione in OklahomaIl tornado che il 23 aprile ha investito la piccola cittadina rurale di Enid, a circa 85 miglia a nord di Oklahoma City, ha danneggiato almeno 40... Quel che resta di HoepliQuanto valgono oltre 150 anni di storia in ambito culturale, scientifico e divulgativo? Nulla, al di fuori dello stresso calcolo economico. ROS.NIK S.A.S. DI ROSARIA MAGGIORE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Martina Miliddi: la storia romantica del fidanzato smorza i gossip sul flirt con Stefano de Martino reddit Da Noi...a ruota libera, Rosa Chemical ospite da Francesca Fialdini: A Ballando? Porto la mia veritàOspite di Da noi… a ruota libera, Rosa Chemical ha mostrato un volto inedito di sé, più intimo e riflessivo, raccontandosi con ironia ma anche con emozione. Sono molto soddisfatto di come sia ... ilmattino.it