quel che resta di hoepli

Dopo oltre 150 anni di attività nel settore culturale, scientifico e divulgativo, la storica casa editrice Hoepli si trova di fronte a una difficile realtà economica. La sua lunga presenza nel panorama editoriale sembra perdere di significato di fronte alle cifre, che determinano il suo valore reale. La situazione attuale solleva domande sulla sostenibilità di un patrimonio così ricco sotto il profilo storico.

Quanto valgono oltre 150 anni di storia in ambito culturale, scientifico e divulgativo? Nulla, al di fuori dello stresso calcolo economico. Cose che sappiamo molto bene, che ci facciamo andare bene, ma che quando arriva il caso clamoroso improvvisamente ci indignano. E il caso clamoroso, oggi, si chiama Hoepli, la storica casa editrice fondata nel 1872 messa in liquidazione. Tanti appelli, tanta tristezza più o meno sincera, ma in concreto chi e come si muove per salvare questo patrimonio storico? In pochissimi e – legittimamente – solo secondo un preciso tornaconto, in una società dove il parametro economico è l’unico vero valore che determina in subordine tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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