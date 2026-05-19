Promossi per finta bocciati per finta | ecco chi sono veramente gli impresentabili

Ogni anno, con la stessa puntualità, viene pubblicata la lista degli impresentabili, un elenco di persone che non possono ricoprire cariche pubbliche o incarichi elettivi. Quest’anno, la lista comprende ventotto nomi. Questi individui sono stati promossi o bocciati in modo fittizio, senza reali conseguenze o verifiche approfondite. La pubblicazione avviene in modo rituale, senza che vengano forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato alle decisioni. La lista viene diffusa periodicamente senza cambiamenti sostanziali rispetto agli anni precedenti.

Ogni anno, puntuale come il modello 730, arriva la lista degli impresentabili. Ventotto nomi, quest'anno. La Commissione Antimafia li legge in aula con quella solennità che i parlamentari riservano alle grandi occasioni — funerali di Stato, giuramenti, e appunto questo. Ben cinque ad Avellino, a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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