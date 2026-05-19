Michele Bettollini lavora come digital strategist e si occupa di sviluppare strategie digitali per diverse aziende. La sua attività si svolge principalmente nella Valdichiana, una zona che sta attirando professionisti del settore tecnologico. Tra chi sogna di trasferirsi nella Silicon Valley e chi preferisce rimanere in questa regione, la distanza si riduce spesso grazie alle opportunità offerte dal digitale. La professione di Bettollini dimostra come il lavoro nel settore tecnologico possa essere praticato anche in aree meno note, senza rinunciare a progetti innovativi.

Tra chi ambisce alla Silicon Valley e chi nella Val di Chiana trova, anche lavorativamente, la propria dimensione ideale, la distanza può essere breve. È il caso di Michele Bettollini, 32 anni, di Montepulciano, di professione digital strategist, che dopo la laurea in Scienze delle comunicazioni, con studi a Siena e a Roma, è effettivamente entrato nell’universo delle agenzie. "Ma invariabilmente emergevano divergenze di opinioni, nel mio curriculum ho anche un paio di licenziamenti, non lo nascondo. Così ho trovato la mia dimensione ideale, da poco più di un anno lavoro come libero professionista sul territorio, sono molto soddisfatto, ricevo fiducia dai clienti, la mia figura è ‘riconosciuta’". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Professione digital strategist. Così Michele Bettollini porta il futuro in Valdichiana

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Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

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