Sanremo blitz notturno della Polizia | patente ritirata per alcol

Durante la notte, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento a Sanremo, concentrandosi su controlli stradali. Nel corso delle operazioni, sono state identificate alcune autovetture con luci difettose, portando al ritiro di alcune patenti. Inoltre, sono state riscontrate altre irregolarità tecniche sui veicoli, che hanno portato a ulteriori sanzioni e controlli approfonditi sui mezzi in circolazione.

? Cosa scoprirai Come hanno individuato i conducenti con luci difettose durante la notte?. Quali altre irregolarità tecniche hanno scoperto le pattuglie nei veicoli?. Perché la polizia ha scelto proprio quelle strade per i controlli?. Chi sono i proprietari dei mezzi senza documenti identificati dagli agenti?.? In Breve Controlli tecnici hanno rilevato luci difettose su diversi veicoli a Sanremo.. Due conducenti sono stati sanzionati per mancanza di documentazione necessaria.. Operazione coordinata dal dirigente Fulvio Asconio sulle arterie principali cittadine.. Servizio straordinario notturno di giovedì per prevenire incidenti stradali.. La polizia locale di Sanremo ha intensificato la sorveglianza stradale nella serata di giovedì, culminando nel ritiro di una patente per un conducente con 0,9 grammi di alcol nel sangue.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, blitz notturno della Polizia: patente ritirata per alcol Notizie correlate Leggi anche: Umbria, controlli straordinari della polizia: verifiche e patente ritirata Leggi anche: Scappa all’alt della polizia con un’ascia nell’auto e senza assicurazione: denunciato e patente ritirata