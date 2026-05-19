Dal 25 al 30 maggio si svolgerà a Salerno la tredicesima edizione di Porto di Parole, un festival dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. La manifestazione prevede l’allestimento di un villaggio dedicato alle narrazioni e alle letture, con attività e incontri programmati per tutta la settimana. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo autori, attori e operatori culturali. La partecipazione è aperta a tutti e l’ingresso è gratuito.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema della “Casa”, intesa come luogo dell’anima, spazio di relazioni, memoria, emozioni e identità. Il programma coinvolgerà scuole, bambini, ragazzi e famiglie con attività diffuse tra il Centro Pastorale San Giuseppe, il Lido Balnea e numerosi spazi del centro cittadino. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Operazione Allegria!”, ispirato ai grandi quiz televisivi, gli spettacoli “Andata e ritorno da Oz”, “Nubì e la città di pietra” e “La città dell’errore”, oltre ai laboratori immersivi tra musica, realtà virtuale, teatro e clowneria. Non mancheranno aree dedicate ai più piccoli, percorsi sensoriali, giochi tradizionali, letture condivise e installazioni artistiche pensate per favorire partecipazione, inclusione e creatività. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Porto di Parole 2026: a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differenti

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