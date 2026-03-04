Inquinamento Legambiente e Fiab | Ancora troppo biossido di azoto nell' aria bisogna ridurre la velocità dei mezzi

Legambiente e Fiab hanno evidenziato che i livelli di biossido di azoto nell'aria sono ancora elevati e chiedono di ridurre la velocità dei mezzi di trasporto. Hanno proposto l’istituzione di zone 30 e l’implementazione di una pista ciclabile continua e protetta da corso Italia all’area del Gaslini. Le iniziative mirano a rispondere alle criticità legate alla circolazione dei mezzi pesanti in città.

Per le due associazioni, che hanno redatto il report "Genova e il divario 2030 – Dove siamo e cosa manca", una delle prime cose da fare è ridurre la velocità e introdurre zone 30 per tutelare l'ambiente e la sicurezza Sul fronte del traffico, a Genova ci sono 47 auto ogni 100 abitanti (lo avevamo spiegato in maniera più approfondita in questo articolo), a fronte di un obiettivo 2030 inferiore a 35; gli incidenti sono 8,7 con morti e feriti ogni 1.000 abitanti, con un target sotto 2; ci sono solo 8,3 mq di superficie pedonalizzata ogni 100 abitanti, contro un valore medio di riferimento di 223 mq nelle città più virtuose; ci sono 1,11... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Aria inquinata, scatta la procedura d'infrazione per l'Italia: "A Palermo biossido di azoto oltre i limiti"La commissione Europea mette in mora il nostro Paese per i superamenti persistenti di No2 nell'area urbana del capoluogo siciliano e in quella di...

Qualità dell’aria, a Firenze biossido di azoto e PM10 entro i limitiI dati dell’anticipazione del report Arpat 2025 sulla qualità dell’aria confermano, per il secondo anno consecutivo, che i livelli di biossido di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inquinamento Legambiente e Fiab Ancora....

Inquinamento, Legambiente e Fiab: Ancora troppo biossido di azoto nell'aria, bisogna ridurre la velocità dei mezziPer le due associazioni, che hanno redatto il report Genova e il divario 2030 – Dove siamo e cosa manca, una delle prime cose da fare è ridurre la velocità e introdurre zone 30 per tutelare l'ambien ... genovatoday.it

Report Legambiente: Genova promossa per inquinamento ma bocciata per traffico e incidentiPer quanto riguarda l'inquinamento Genova promossa seppur con qualche problema legato ancora al biossido di azoto. Ma il vero problema riguarda gli incidenti stradali. Nel 2025 sono state 19 le vittim ... primocanale.it