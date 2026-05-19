Poliziotti a lezione di primo soccorso

A Prato, il 19 maggio 2026, si è svolta una sessione di formazione dedicata al primo soccorso rivolta ai poliziotti locali. L'iniziativa è stata organizzata attraverso una collaborazione tra un’associazione che promuove la cardioprotezione e la Questura della città, che ha mostrato grande apertura nel sostenere il progetto. L’obiettivo è migliorare le competenze di intervento immediato in situazioni di emergenza. La formazione si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sulla sicurezza della comunità.

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Prato, 19 maggio 2026 – La cultura della cardioprotezione continua a crescere sul territorio pratese grazie alla collaborazione tra la Ets Regalami un sorriso e la Questura di Prato, che ha accolto con grande disponibilità e sensibilità un progetto rivolto direttamente alla sicurezza della comunità. Dopo la consegna di due defibrillatori destinati alle volanti operative H24, la campagna di cardioprotezione promossa dalla Ets pratese entra ora in una nuova fase con l’avvio dei corsi per operatori Blsd rivolti agli agenti impegnati quotidianamente sul territorio. https:www.lanazione.itpratocronacaprato-il-corso-blsd-in-questura-f10jxrqu Le macchine salvavita, consegnate a suo tempo nelle mani del questore Marco Basile, rappresentano uno strumento concreto di intervento immediato nei casi di arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poliziotti a lezione di primo soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidenti stradali: la lezione per 300 studenti Sullo stesso argomento La Polisportiva Ellera a lezione di primo soccorsoFirenze, 18 marzo 2026 – Sabato 21, al circolo della Polisportiva Ellera, si svolgerà una giornata di formazione intensiva dedicata agli operatori... Progetto on the road. Trentacinque giovani a lezione di primo soccorsoLECCO Giovani e giovanissimi di ronda su gazzelle dei carabinieri, volanti della Polizia, pilotine della finanza, autopattuglie della locale, e di... Poliziotti a lezione di primo soccorsoPrato, 19 maggio 2026 – La cultura della cardioprotezione continua a crescere sul territorio pratese grazie alla collaborazione tra la Ets Regalami un sorriso e la Questura di Prato, che ha accolto ... lanazione.it Colto in flagrante dalle telecamere mentre molestava un'allieva minorenne in una scuola di danza. #Campania #Cronaca x.com Ragazzi, no all'uso di droghe: i poliziotti e i cani cinofili a lezione in 20 scuole di Catania (Video)La Polizia di Stato, anche durante l’anno scolastico in corso, ha effettuato controlli in venti istituti scolastici catanesi al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso da parte dei giovani ... lasicilia.it