Poco tempo per rifare la tinta? Prova il ritocco perfetto con questo spray istantaneo che colora capelli e radici

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi ha già affrontato un imprevisto dell’ultimo minuto che richiedeva una correzione rapida ai capelli conosce bene la situazione. Tra impegni improvvisi e uscite dell’ultimo secondo, può capitare di trovarsi senza tempo per rifare la tinta o coprire le radici cresciute. Recentemente sono stati immessi sul mercato spray coloranti istantanei, pensati proprio per offrire una soluzione immediata, permettendo di uniformare temporaneamente il colore dei capelli e delle radici senza l’uso di strumenti complessi.

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Alzi la mano chi non ha mai vissuto il problema di un weekend o una gita organizzata all’improvviso e della tinta programmata troppo tardi. Beh, se anche voi siete solite vivere dei momenti del genere o se non avete tempo per andare dalla parrucchiera per mille altre ragioni, ecco che L’Oreal Paris vi presenta una soluzione facile e pratica per evitare di farvi la tinta ma senza dover rinunciare a una chioma dal colore omogeneo, corposo e vibrante, uno spray istantaneo che colora radici e capelli in pochissimi istanti, lo Spray Ritocco Perfetto, un vero alleato della chioma e di chi non ha sempre tutto sotto controllo e programmato al minuto, tinta compresa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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