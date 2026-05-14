Da sempre, la tinta rappresenta la soluzione più diffusa per coprire i capelli bianchi, offrendo un risultato temporaneo e che non elimina il problema alla radice. Recentemente, in Italia, è stato sviluppato un metodo innovativo che promette di spegnere i capelli bianchi senza ricorrere alle classiche colorazioni. Questa tecnologia si basa su un approccio scientifico che mira a influire direttamente sui capelli, riducendo la presenza dei capelli bianchi senza l’uso di prodotti tradizionali.

La tinta è da sempre l’unico rimedio contro i capelli bianchi. Una soluzione temporanea, che copre il problema ma non lo risolve. Oggi però la scienza ci dice che potremmo non avere più bisogno di coprire i fili d’argento, ma basterà ripigmentare. L’idea è che il capello bianco non è “morto”, è solo pigro. La ricerca ha dimostrato che anche nei follicoli apparentemente incanutiti si nascondono cellule staminali melanocitarie in stato di ibernazione. Sono i melanociti, i nostri piccoli “imbianchini” naturali, che per varie ragioni hanno smesso di produrre melanina. In Italia, a guidare questa rivoluzione è Epigenhair, una startup nata dall’intuizione di Francesca Hanania, investitrice nel settore beauty, e Chiara Insalaco, chirurgo plastico ed esperta nella cura della calvizie e nei trapianti di capelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio tinta? Adesso la scienza “spegne” i capelli bianchi. La rivoluzione parte (anche) dall’Italia: come funziona il metodo innovativo

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