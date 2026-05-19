Nello Pizza ha risposto alle critiche rivolte per la sua assenza negli ultimi incontri pubblici con gli altri candidati alla carica di sindaco. La sua replica arriva dopo un periodo di polemiche e confronti pubblici che hanno visto altri candidati partecipare regolarmente. La decisione di non essere presente in alcune occasioni è stata motivata dallo stesso Pizza come una scelta maturata dopo aver valutato le reazioni e le polemiche sollevate in precedenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Nello Pizza replica alle critiche ricevute per la mancata partecipazione agli ultimi confronti pubblici con gli altri candidati alla carica di sindaco. “Io penso di aver fatto non so quanti confronti all’inizio della campagna elettorale. L’ultimo l’abbiamo fatto qui proprio al Circolo della Stampa qualche giorno fa” – spiega, chiarendo di aver saltato il confronto Rai per motivi di lavoro. Una scelta che, dopo le polemiche seguite all’assenza, lo ha portato a una decisione definitiva: “La reazione che hanno avuto i miei contendenti mi ha indotto a decidere di non fare più confronti con loro”. Il candidato rivendica però il confronto quotidiano con i cittadini nei quartieri della città: “Noi il confronto lo facciamo con gli elettori, perché poi alla fine sono gli elettori che devono fare il confronto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizza replica sulle assenze ai confronti: “Scelta maturata dopo le polemiche”

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