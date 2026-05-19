Pietra Pertusa | trekking tra i Liguri Apuani e nuove scoperte

Nell’area di Pietra Pertusa, nei colli numero 2 e 3, gli archeologi hanno effettuato recenti scoperte che hanno portato alla luce nuovi reperti. Le ricerche sono condotte sotto la direzione di un team di studiosi specializzati nel settore, impegnati nelle attività di scavo e analisi dei materiali trovati. Le indagini si sono concentrate su queste zone specifiche, dove sono stati rinvenuti oggetti e strutture di interesse archeologico. Le attività sono ancora in corso mentre si attendono ulteriori risultati dagli scavi.

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? Punti chiave Cosa hanno scoperto gli archeologi nei colli numero 2 e 3?. Chi sta guidando gli scavi scientifici nell'area di Pietra Pertusa?. Come verrà gestito il turismo per proteggere le vette delle Pizzorne?. Dove si terrà il prossimo trekking organizzato da Altopiani Officina Futura?.? In Breve Archeologi Luca Paolucci e Susanna Bianchini guidano gli studi presso il colle 2.. Fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca finanziano il miglioramento del sito.. Sinergia tra Altopiani e Consorzio agroforestale di Villa Basilica per la gestione territoriale.. Prossimo trekking itinerario ad anello a Villa Basilica previsto per il 28 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietra Pertusa: trekking tra i Liguri Apuani e nuove scoperte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meteo avverso: trekking a Pietra Pertusa rimandato al 17 maggio? Domande chiave Chi sono gli archeologi che guideranno il gruppo il 17 maggio? Come cambierà l'esperienza del trekking con le nuove condizioni... Malaria in Italia: 800 casi all’anno tra rischi e nuove scoperte? Cosa sapere L'ISS registra circa 800 casi annui di malaria importata in Italia. Un successo il secondo trekking di Altopiani a Pietra PertusaIl vicepresidente Panigada: Siamo convinti che questo luogo possa diventare punto di riferimento per un turismo lento e attento ... luccaindiretta.it Rinviato per l’allerta meteo al 17 maggio il trekking a Pietra PertusaA parte lo slittamento di una settimana, restano invariate le modalità di svolgimento della camminata al via dalle 10 ... luccaindiretta.it