Petrolio sopra i 110 dollari | tensioni in Medio Oriente e mercati cauti

Il prezzo del petrolio supera i 110 dollari al barile a causa delle tensioni nella regione del Medio Oriente e delle preoccupazioni legate al blocco dello Stretto di Hormuz, che potrebbe ridurre le forniture mondiali. Nel frattempo, i mercati finanziari mostrano segni di cautela, mentre il settore tecnologico registra un calo dei profitti di alcune aziende anche con l'aumento degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Questi eventi si verificano in un contesto di incertezza economica e geopolitica che coinvolge diversi settori e mercati globali.

? Punti chiave Come influenzerà il blocco dello Stretto di Hormuz i prezzi globali?. Perché i profitti di Baidu calano nonostante l'esplosione dell'intelligenza artificiale?. Quali nuovi modelli lancerà Ford in Europa entro il 2029?. Quanto inciderà la tensione tra USA e Iran sulle forniture energetiche?.? In Breve Dow Jones +0,08%, S&P 500 +0,09% e Nasdaq +0,17% a Wall Street.. Baidu registra 32,1 miliardi di yuan di ricavi nel primo trimestre.. Ford lancerà 5 modelli passeggeri e 2 commerciali in Europa entro il 2029.. Blocco navale nello Stretto di Hormuz dopo attacco agli Emirati Arabi Uniti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ORO IN CADUTA, CAMBIA TUTTO. PETROLIO VERSO 120 DOLLARI: ALLARME GUERRA | SANTE PELLEGRINO

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