Offerte di lavoro il Comune di Lecco assume | aperte sette posizioni professionali

Il Comune di Lecco ha aperto sette nuove posizioni di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare i propri uffici e migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Le assunzioni sono in corso e riguardano diverse figure professionali, offrendo opportunità di impiego a chi cerca lavoro nella zona. Le posizioni rimangono aperte e disponibili fino a quando non verranno completate le selezioni.

Il Comune di Lecco continua ad assumere e offre interessanti opportunità di lavoro: è infatti in corso un piano di nuove assunzioni per rafforzare i propri uffici e proseguire nel miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. L'Amministrazione ha in corso un potenziamento.