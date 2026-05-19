Pavaglione Hub | una giornata di creatività spettacolo e sapori

Il Pavaglione Hub è un evento che si svolge nel centro storico, offrendo una giornata dedicata a creatività, spettacoli e sapori. Non si tratta di una fiera tradizionale, ma di un’iniziativa volta a rivitalizzare l’area e coinvolgere chi produce, crea e condivide idee. Durante l’evento vengono organizzate attività che spaziano dall’intrattenimento alle degustazioni, con l’obiettivo di attirare visitatori e valorizzare le realtà locali. L’evento si svolge in una location centrale e si ripete periodicamente nel corso dell’anno.

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