Oggi alle 18,30 si terrà una passeggiata botanica dedicata agli alberi monumentali del territorio. L’evento prevede un percorso tra gli esemplari più antichi e di maggior rilievo, con spiegazioni fornite da esperti del settore. L’iniziativa coinvolge cittadini e appassionati che vogliono conoscere meglio le caratteristiche di questi alberi e il loro ruolo nel paesaggio locale. La camminata si svolgerà lungo i sentieri di una zona verde pubblica, con partenza prevista in un punto centrale.

Un albero non è solo parte del paesaggio: è memoria, identità, qualità della vita. Oggi dalle 18,30 il Comune di Correggio propone, con ingresso libero, la "Passeggiata alla scoperta dei due nuovi Alberi Monumentali: Platano e Tasso", appuntamento del Festival della Biodiversità dedicato al patrimonio arboreo di pregio e al ruolo fondamentale del verde urbano. Il ritrovo davanti al municipio, da dove parte un percorso per conoscere da vicino due esemplari di particolare valore: il tasso nella casa di Antonio Allegri e il platano nell’area verde storica dell’ospedale di San Sebastiano. Durante la passeggiata vengono approfondite le caratteristiche dei due alberi e il loro legame con il paesaggio, la storia e la qualità della vita della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata botanica tra gli alberi monumentali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Catanzaro: 11 anni dopo, la legge salva gli alberi monumentaliLa delibera del comune di Catanzaro ha finalmente recepito la normativa nazionale del 2013 sulla tutela degli alberi monumentali, chiudendo un vuoto...

Alberi monumentali a Portici: tutela e nuove azioniUn percorso che prosegue con le indagini di stabilità, la collaborazione tra Regione e Comune e una visione condivisa per valorizzare un patrimonio...

Passeggiata botanica tra gli alberi monumentaliA Correggio tappe al platano dell’ospedale e al tasso di casa Allegri. L’assessore Viglione: Piante che raccontano la storia del nostro territorio. ilrestodelcarlino.it

Celebriamo la biodiversità con il FAI: 5 passeggiate da non perdere da nord a sudIl 23 e 24 maggio il FAI celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità. Ecco cinque destinazioni tra giardini e arte. Da scoprire camminando ... iodonna.it

Primi visitatori a Melbourne (in realtà in tutta l'Australia) - famiglia con 3 bambini piccoli e un adolescente. CBD o Southbank? Aiuto! Sono indeciso reddit