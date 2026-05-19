Offese a un carabiniere sui social dopo la morte di Christian Di Gioia | 16 persone rischiano il processo

Sedici persone sono state denunciate per diffamazione nei confronti di un carabiniere, in seguito a commenti diffusi sui social media dopo la morte di Christian Di Gioia, un ragazzo di 27 anni deceduto in un incidente stradale nel quartiere Japigia di Bari nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2023. Le accuse derivano da post pubblicati online che hanno criticato l’operato del militare, portando alla possibile apertura di un procedimento penale nei loro confronti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui