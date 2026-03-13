Offese a Manuela Bianchi scritte sui muri dopo la morte di Pierina Paganelli a giudizio la moglie di Dassilva

La procura di Rimini ha citato in giudizio Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, con l’accusa di aver scritto insulti e minacce sui muri rivolti all’ex amica Manuela Bianchi. La vicenda riguarda le presunte offese avvenute dopo la morte di Pierina Paganelli, avvenuta nell’ottobre 2023. La donna dovrà comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse.

La procura di Rimini ha citato in giudizio Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, per le presunte offese e le minacce nei confronti dell'ex amica Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli morta nell'ottobre 2023. Per il delitto della 78enne è imputato a processo il marito di Bartolucci, Louis Dassilva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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