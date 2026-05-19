Odissea | dopo le polemiche spunta la foto di Lupita Nyong' o nei panni di Clyitemnestra

Dopo le discussioni sulla rappresentazione di Elena di Troia, la scena di una produzione teatrale o cinematografica ha attirato l’attenzione con la diffusione di una foto dal set. Nell’immagine, l’attrice Lupita Nyong'o interpreta Clitemnestra, personaggio della tragedia antica. La scena mostra l’attrice in abiti e trucco che richiamano il ruolo. La fotografia ha suscitato reazioni sui social e tra gli esperti di teatro e cinema, mentre le polemiche sulla rappresentazione di Elena continuano a dominare il dibattito pubblico.

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Infuria la polemica sulla scelta di rendere nera Elena di Troia 'dalle bianche braccia e dal collo di cigno', ma intanto spunta l foto dal set della sorella Clitemnestra, anch'essa interpretata da Lupita Nyong'o. Si discute dell'opportunità di stravolgere l'immagine eternata dal mito dei personaggi dell'Odissea e mentre i puristi fremono all'idea di vedere una Elena di Troia nera, spunta in rete una foto dal set che anticipa l'aspetto della sorella Clitemnestra, anch'essa interpretata da Lupita Nyong'o. Con una scelta radicale, Christopher Nolan ha dato un taglio netto alla tradizione scegliendo un'attrice afroamericana per un personaggio che, nella descrizione omerica, non solo è bianco, ma è il simbolo della bellezza femminile, colei per cui si scatena una guerra feroce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Odissea: dopo le polemiche spunta la foto di Lupita Nyong'o nei panni di Clyitemnestra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Musk attacca Nolan: polemica sul casting di Lupita Nyong’o nell’Odissea? Punti chiave Perché Musk accusa Nolan di aver manipolato il mito per gli Oscar? Come influirà questa polemica sul casting dei futuri kolossal... Lupita Nyong’o sarà Elena nell’Odissea di Nolan, ma c’è un altro ruolo a sorpresaChristopher Nolan, lo sappiamo, sta per riportare sul grande schermo il mito dei miti con la sua prossima opera monumentale, Odissea, in arrivo nelle... Alec Baldwin critica Elon Musk per la sua critica a Lupita Nyong'o in The Odyssey: Caro Elon... ma lei È la donna più bella del mondo... Alec reddit è chiaro che adesso stanno sfruttando le polemiche per fare hype ed è anche giusto ciò non toglie che basare il cast dell'Odissea sul woke ti porta esattamente dove ha portato Cenerentola o le Ghostbusters lesbiche x.com Odissea: dopo le polemiche spunta la foto di Lupita Nyong'o nei panni di ClyitemnestraInfuria la polemica sulla scelta di rendere nera Elena di Troia 'dalle bianche braccia e dal collo di cigno', ma intanto spunta l foto dal set della sorella Clitemnestra, anch'essa interpretata da ... movieplayer.it Odissea, nuove polemiche in arrivo? Nolan conferma che Lupita Nyong'o sarà Elena!Il nuovo film di Christopher Nolan è già circondato da polemiche, e chissà come sarà presa quest'ultima notizia ... cinema.everyeye.it