Nuovo stadio Scapecchi | Da Ceccarelli incertezze più garanzie da Comanducci
Durante un confronto tra i candidati sindaco organizzato da Arezzonotizie, sono emerse differenze nette nelle opinioni sul progetto del nuovo stadio di Arezzo. L’assessore uscente ha riferito che il candidato Ceccarelli ha espresso alcune incertezze sulla realizzazione, mentre il candidato Comanducci ha mostrato maggiore sicurezza e garanzie sulla fattibilità dell’opera. La discussione si è concentrata sulle rispettive posizioni riguardo al futuro impianto sportivo, senza ulteriori dettagli sulle proposte o sui tempi di realizzazione.
“Il confronto tra i candidati sindaco organizzato da Arezzonotizie ha evidenziato con chiarezza due posizioni molto diverse sul nuovo stadio di Arezzo”, con una nota l'assessore uscente Federico Scapecchi parla della posizione dei candidati a sindaco in merito al progetto dello stadio e sostiene. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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