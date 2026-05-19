Nuovo stadio Scapecchi | Da Ceccarelli incertezze più garanzie da Comanducci

Durante un confronto tra i candidati sindaco organizzato da Arezzonotizie, sono emerse differenze nette nelle opinioni sul progetto del nuovo stadio di Arezzo. L’assessore uscente ha riferito che il candidato Ceccarelli ha espresso alcune incertezze sulla realizzazione, mentre il candidato Comanducci ha mostrato maggiore sicurezza e garanzie sulla fattibilità dell’opera. La discussione si è concentrata sulle rispettive posizioni riguardo al futuro impianto sportivo, senza ulteriori dettagli sulle proposte o sui tempi di realizzazione.

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