Nuovi venti di guerra Usa-Iran | Trump minaccia Teheran si prepara allo scontro

Da periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate nelle ultime settimane a causa di dichiarazioni e azioni militari di entrambe le parti. Dopo le recenti minacce del presidente statunitense, Teheran ha avviato una serie di preparativi militari e rafforzato le proprie difese. La situazione si sta facendo più tesa, con il rischio di un’escalation nel Golfo e nelle zone circostanti. Nessuna delle due parti ha ancora avviato un intervento diretto, ma i segnali indicano un clima di crescente incertezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – L'Iran si prepara alla possibilità di una nuova escalation militare con gli Stati Uniti mentre aumentano le tensioni dopo le ultime minacce del presidente Donald Trump. Mentre il tycoon ha annunciato di aver sospeso l'attacco previsto per oggi – senza tuttavia rinunciare a ribadire che, in caso di mancato accordo, gli Usa colpiranno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Cia boccia la guerra di Trump in Iran: Teheran può resistere al blocco di Hormuz per mesi

Video La Cia boccia la guerra di Trump in Iran: Teheran può resistere al blocco di Hormuz per mesi

Sullo stesso argomento

Guerra in Iran, Teheran accusa gli Usa: “Violata la tregua”. Emirati sotto attacco, Trump minaccia nuovi raidLa tregua in Iran entra nella sua fase più fragile, mentre lo Stretto di Hormuz torna a essere il punto più sensibile della crisi.

Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Escalation nel Golfo e attacchi incrociati: Teheran minaccia obiettivi UsaLa guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata.

usa iran nuovi venti di guerraNuovi venti di guerra Usa-Iran: Trump minaccia, Teheran si prepara allo scontroNuovi venti di guerra tra i due Paesi, il tycoon avverte ma l'Iran si prepara alla possibilità - sempre più reale - di una nuova escalation ... adnkronos.com

usa iran nuovi venti di guerraCuba si prepara all’invasione USA, la CNN: attacco imminente. L’isola pronta a una guerriglia stile vietnamitaSecondo l’emittente americana le tensioni hanno raggiunto un punto critico, con nuove sanzioni e il perdurare del blocco petrolifero. Trump ha parlato di un Paese ormai fallito. Usa pronti a incrimi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web