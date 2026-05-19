Nuovi venti di guerra Usa-Iran | Trump minaccia Teheran si prepara allo scontro

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate nelle ultime settimane a causa di dichiarazioni e azioni militari di entrambe le parti. Dopo le recenti minacce del presidente statunitense, Teheran ha avviato una serie di preparativi militari e rafforzato le proprie difese. La situazione si sta facendo più tesa, con il rischio di un’escalation nel Golfo e nelle zone circostanti. Nessuna delle due parti ha ancora avviato un intervento diretto, ma i segnali indicano un clima di crescente incertezza.

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