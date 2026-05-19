Nuovi venti di guerra Usa-Iran | Trump minaccia Teheran si prepara allo scontro
Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate nelle ultime settimane a causa di dichiarazioni e azioni militari di entrambe le parti. Dopo le recenti minacce del presidente statunitense, Teheran ha avviato una serie di preparativi militari e rafforzato le proprie difese. La situazione si sta facendo più tesa, con il rischio di un’escalation nel Golfo e nelle zone circostanti. Nessuna delle due parti ha ancora avviato un intervento diretto, ma i segnali indicano un clima di crescente incertezza.
(Adnkronos) – L'Iran si prepara alla possibilità di una nuova escalation militare con gli Stati Uniti mentre aumentano le tensioni dopo le ultime minacce del presidente Donald Trump. Mentre il tycoon ha annunciato di aver sospeso l'attacco previsto per oggi – senza tuttavia rinunciare a ribadire che, in caso di mancato accordo, gli Usa colpiranno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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