Negli ultimi tempi si registra un aumento dei casi di matrimoni religiosi annullati, spesso dovuto a una scarsa consapevolezza dei doveri coniugali. La causa principale sembra essere il cosiddetto

Sempre più matrimoni nulli per scarsa consapevolezza dei doveri coniugali. Il “defectus discretionis iudicii”, cioè il difetto di discrezione di giudizio, è stato nel 2025 tra i principali motivi di nullità del matrimonio religioso nelle quattro diocesi della provincia di Lecce. I dati, diffusi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano pugliese, mostrano anche un aumento delle dichiarazioni di nullità: 47, contro le 36 dell'anno precedente. A vantare il primato di matrimoni dichiarati nulli dall'autorità ecclesiastica è stata la diocesi di Nardò-Gallipoli, con 16 coppie che hanno visto riconoscersi il diritto di risposarsi in chiesa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Matrimoni religiosi, boom di annullamenti: «Poca consapevolezza dei doveri coniugali»

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