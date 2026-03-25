Con l’arrivo della bella stagione, si intensificano le attività all’aperto, tra cui il trekking lungo il sentiero che collega Bonassola e Framura. Questo percorso offre viste panoramiche sul mare e sulla natura circostante, attirando molti escursionisti. La zona si prepara ad accogliere visitatori che desiderano esplorare i paesaggi lungo la costa, approfittando delle condizioni favorevoli del periodo.

LA SPEZIA Arriva la bella stagione ed ecco un appuntamento da non perdere per gli appassionati di trekking e per chi vuole fare una bella escursione all’aria aperta scoprendo nuove prospettive. Domenica sarà il giorno dedicato alla scoperta dei panorami mozzafiato a picco sul mare del sentiero tra Bonassola e Framura, in compagnia di Gianmatteo Ferretti, autore di ‘Trekking col treno tra Val di Magra, Cinque Terre e Tigullio. 25 escursioni facili senza prendere l’auto" nonché guida ambientale e escursionistica, che ha scelto per noi proprio uno dei percorsi pubblicati nel volume. L’uscita, organizzata da EsploraNatura in collaborazione con le Edizioni Giacché, ci propone di scoprire uno dei sentieri sul mare meno noti della nostra provincia, che sarà possibile raggiungere tramite ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I panorami mozzafiato del sentiero tra Bonassola e Framura

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