Calciomercato Di Marzio | Conte e il Napoli verso la risoluzione consensuale

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito, il Napoli e Antonio Conte starebbero lavorando alla risoluzione consensuale del loro accordo, che dovrebbe concludersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista. La trattativa tra le parti sembra in fase di definizione, senza indicazioni su eventuali dettagli finanziari o formalità ancora da completare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le notizie circolano come parte di un processo di accordo tra le parti coinvolte.

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Il Napoli e Antonio Conte si avvierebbero verso una risoluzione consensuale del loro rapporto con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. A sostenerlo è l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.“Aria di rivoluzione per quanto riguarda la panchina del Napoli. Come raccontato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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