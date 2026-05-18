Calciomercato Di Marzio | Conte e il Napoli verso la risoluzione consensuale

Secondo quanto riferito, il Napoli e Antonio Conte starebbero lavorando alla risoluzione consensuale del loro accordo, che dovrebbe concludersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista. La trattativa tra le parti sembra in fase di definizione, senza indicazioni su eventuali dettagli finanziari o formalità ancora da completare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le notizie circolano come parte di un processo di accordo tra le parti coinvolte.

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