Escursione finisce in tragedia | comunità caudina sotto choc

Una mattina come tante si trasforma in tragedia sui sentieri del Partenio, dove un'escursione termina con un incidente fatale. La comunità caudina si trova ora sotto shock, dopo che un gruppo di escursionisti ha incontrato difficoltà durante l’uscita. Le autorità stanno intervenendo per ricostruire quanto accaduto e per gestire le conseguenze di questa perdita improvvisa.

Tragedia questa mattina sui monti del Partenio: un 68enne ha perso la vita mentre era alla ricerca di tartufi con un amico. Fatale un malore improvviso seguito da una caduta in un’area impervia: inutili i soccorsi Un’altra mattina come tante, iniziata all’alba con la passione di sempre. È finita in tragedia sui sentieri del Partenio. Un uomo di 68 anni, originario di Cervinara, ha perso la vita mentre era impegnato in una battuta di ricerca di tartufi nei boschi che sovrastano il paese. Con lui c’era un amico. I due avevano raggiunto di buon’ora una zona che il 68enne conosceva bene, frequentata per anni da cercatori esperti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

