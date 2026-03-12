Villaricca 19enne ferito alla gola | Giuseppe Lucarelli non ce l' ha fatta

A Villaricca, un giovane di 19 anni è stato trasportato in ospedale con una ferita grave alla gola. Le condizioni di Giuseppe Lucarelli, che era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso di Giugliano, non sono migliorate e purtroppo si è spento. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità.

Non ce l'ha fatta Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso di Giugliano con una profonda ferita alla gola. Il giovane è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Il ragazzo era stato soccorso la mattina di lunedì scorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Giugliano con la gola tagliata. La ferita avrebbe reciso anche una parte della giugulare, provocando una gravissima emorragia. Vista la gravità delle condizioni, i medici avevano disposto immediatamente un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale di Villaricca. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 19enne non ce l'ha fatta.