A Monfalcone sono stati istituiti nuovi operatori mobili che pattuglieranno alcune aree verdi per prevenire il degrado. Le zone specifiche coinvolte includono i parchi pubblici situati nel centro e nelle zone periferiche della città. Questi operatori si muoveranno in aree già dotate di telecamere di sorveglianza, con cui collaboreranno per monitorare eventuali comportamenti sospetti. L'obiettivo è mantenere l'ordine e garantire la sicurezza negli spazi pubblici, senza modificare le strutture esistenti.

? Punti chiave Quali zone specifiche di Monfalcone saranno pattugliate dagli operatori mobili?. Come interagiranno i nuovi operatori con le telecamere già presenti?. Chi gestirà i turni di vigilanza nelle ore serali e notturne?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questo modello di controllo sperimentale?.? In Breve Servizio sperimentale attivo dal 1 giugno al 1 ottobre 2026 nei parchi cittadini.. Polizia locale con turni estesi dalle 7:00 alla 1:00 su 380 telecamere.. Presidio specifico tra 10 giugno e 15 settembre in piazza Falcone Borsellino.. Vigilanza notturna con guardie giurate in zone Carso, Piazzale Salvo d'Acquisto e via Serenissima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone: nuovi operatori mobili nei parchi per bloccare il degrado

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