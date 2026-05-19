A Modena, recenti eventi hanno portato di nuovo al centro dell’attenzione la questione della salute mentale. Dopo il gesto di un individuo e una tragedia avvenuta in città, sono state avviate discussioni pubbliche e iniziative per affrontare il tema. Il nuovo Piano d’azione approvato dall’amministrazione mira a migliorare i servizi e le risposte dedicate a chi affronta difficoltà psicologiche. La situazione ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze e sui servizi disponibili nel territorio.

Il gesto di Salim El Koudr i e la tragedia di Modena hanno riportato sotto il riflettori il tema della salute mentale nel nostro Paese. Basti pensare che, solo nel 2024, sono state 845mila le persone assistite dai servizi specialistici, per il 55,9% donne. “Una priorità che richiede una programmazione strutturata e di lungo periodo”, dichiara Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1, presidente della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) ed esperto del Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale del ministero della Salute, coordinato dal professor Alberto Siracusano. Il punto è che, come ha sottolineato anche il presidente della Società italiana di psichiatria Guido Di Sciascio, i bisogni di salute mentale sono in crescita, ma le risorse (umane e non solo) restano insufficienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena e la questione salute mentale, il nuovo Piano d’azione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caso Salim El Koudri a Modena: il nodo della salute mentaleIl labirinto della mente e i nodi della sicurezza integrata I fatti di Modena aprono uno squarcio drammatico su una realtà complessa, dove le...

Bruzzone e l'auto sulla folla a Modena, "la salute mentale non può diventare emergenza solo dopo fatti simili"Fra i primi commenti a seguito dei fatti di Modena, dove un’auto ha falciato sette passanti, c’è quello di Roberta Bruzzone.

Auto sulla folla a Modena, Sara Manfuso: La questione è incentrata su un problema di salute mentale #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Strage di Modena, Gennaro Sangiuliano: Non si può relegare tutta la questione a un caso meramente psichiatricoGennaro Sangiuliano (Fratelli d'Italia): Probabilmente dei disturbi mentali in questo ragazzo ci saranno, probabilmente non è un caso di terrorismo, ma c'è un tema gigantesco che è quello di un model ... la7.it

La tragedia di Modena: in quattro ancora gravi in ospedale. I due fidanzati sopravvissuti, toccati dalla mano del miracolo, è stata una questione di centimetriCASTELFRANCO EMILIA (MODENA) - Guardate questo video: i primi a essere colpiti sono stati mio figlio con la sua fidanzata. Sono circa le 18 di sabato. Quando la signora Ewa Oszkinis — origini polac ... corriere.it