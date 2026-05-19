Misano capitale dell’atletica master | torna il grande evento tricolore con migliaia di atleti
A Misano si preparano i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, che si terranno il 23 e 24 maggio 2026. L’evento riunirà migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline dell’atletica. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata alla competizione, con strutture predisposte per ospitare le gare e i partecipanti. Le date sono state ufficialmente comunicate e l’organizzazione sta finalizzando i dettagli logistici e tecnici.
Conto alla rovescia per i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano il 23 e 24 maggio 2026. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime, come confermato nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta martedì mattina (19 maggio) nella sala del consiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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