Meteo Toscana | instabilità oggi poi torna l’alta pressione
Oggi in Toscana si registra ancora instabilità atmosferica, con rovesci e temporali che interessano principalmente le zone interne e la dorsale degli Appennini. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, le condizioni meteo sono caratterizzate da fenomeni temporanei e localized. Tuttavia, si prevede un miglioramento nelle prossime ore, con il ritorno di un'alta pressione che porterà stabilità e temperature più miti. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La situazione di Meteo Toscana resta ancora influenzata da condizioni di instabilità atmosferica nella giornata odierna, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica. Nei prossimi giorni è però attesa una progressiva rimonta dell’alta pressione, destinata a riportare tempo più stabile e temperature in graduale aumento su gran parte della regione e dell’Italia. Instabilità diffusa nella giornata odierna. La presenza di aria più fresca in quota mantiene attive condizioni favorevoli allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, in particolare durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Fino a metà mese instabilità continua, ombrelli a portata di mano
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