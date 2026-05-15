Meteo Roma del 15-05-2026 ore 19 | 15

Il 15 maggio 2026 alle 19:15 a Roma il cielo era parzialmente nuvoloso con alcune schiarite, mentre durante la giornata si sono verificati episodi di pioggia sparsa. Al mattino, le condizioni del tempo sono risultate instabili, con nuvole e piogge presenti in diversi quartieri della città. La temperatura massima registrata si attestava intorno ai 20 gradi, con venti deboli provenienti da nord. La giornata si è conclusa con una certa variabilità nel cielo e un clima umido.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al mattino tempo instabile con piogge sparse su Alpi e Appennino Anche 1300 1500 m più asciutto al nordovest al pomeriggio ancora pioggia al Nord Est e settori adriatici variabilità asciutto altrove Salvo locali se nomini sulle Alpi uccide Quota neve in rialzo versi 1600-1700 m in serata e nottata sei sul generale miglioramento con Ampi spazi di sereno al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi devi l'Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche su Umbria e Toscana locali schiarite sulle coste tirreniche della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo #Roma Sullo stesso argomento Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-03-2026 ore 19:15meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste... Queste le previsioni del tempo per domani su Roma . FARA' CALDO #IBI26 x.com Meteo, tra lunedì 18 e martedì 19 maggio ancora brevi fasi instabiliLa perturbazione 8 di maggio attraverserà tutto il Paese dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, a tratti severo, con fenomeni intensi. Rischio di criticità ... meteo.it Le previsioni meteo a RomaA Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta gialla. A partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15 maggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nella Regione piogge e forti r ... romatoday.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit