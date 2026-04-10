Da Napoli a Mapello per rubare preso dopo il colpo da 13mila euro | Cercavo un lavoro e mi hanno offerto questo mi vergogno

Un uomo di 45 anni proveniente da Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Mapello con l’accusa di aver compiuto un furto in un’abitazione, portando via gioielli e contanti per un valore superiore ai 13.000 euro. La vittima è una donna di 73 anni. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine che ha portato al ritrovamento della refurtiva e all’identificazione del sospetto.