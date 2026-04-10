Da Napoli a Mapello per rubare preso dopo il colpo da 13mila euro | Cercavo un lavoro e mi hanno offerto questo mi vergogno
Un uomo di 45 anni proveniente da Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Mapello con l’accusa di aver compiuto un furto in un’abitazione, portando via gioielli e contanti per un valore superiore ai 13.000 euro. La vittima è una donna di 73 anni. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine che ha portato al ritrovamento della refurtiva e all’identificazione del sospetto.
Mapello. Un colpo da oltre 13.000 euro tra gioielli e contanti ai danni di un’anziana di 73 anni. Con l’accusa di furto aggravato in abitazione i carabinieri hanno arrestato un 45enne originario di Napoli, S.D.L., fermato poche ore dopo il raggiro e processato per direttissima. L’uomo è stato bloccato nel pomeriggio di giovedì 9 aprile alla stazione ferroviaria di Treviglio, mentre tentava di allontanarsi. Al momento del controllo era ancora in possesso dell’intera refurtiva, poi restituita alla vittima. L’episodio si inserisce in una serie di tentativi di truffa segnalati nello stesso giorno alla Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, in particolare nei comuni dell’Isola bergamasca come Mapello, Ambivere, Ponte San Pietro, ma anche Curno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: “Ho fatto la blefaroplastica e mi hanno riempita di insulti. Mi hanno scritto ‘sei un mostro, poveri figli’, ma non mi vergogno. Sono vanitosa e voglio farne già un’altra”: così Ilaria Galassi
Leggi anche: «Sono mamma da poco e mi vergogno: il sesso mi infastidisce, mi sento estranea al mio corpo e non so più chi sono»