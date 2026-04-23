Il 21 e 22 aprile, presso l'ospedale Papardo di Messina, si terrà un convegno dedicato alla formazione di giovani medici in elettrofisiologia. Specialisti provenienti da diverse aree si ritroveranno per approfondire le tecniche più recenti nel campo della diagnosi e del trattamento delle patologie del cuore. L'evento prevede sessioni pratiche e teoriche volte ad aggiornare le competenze di chi si dedica alla cura delle malattie cardiache.

?? Cosa sapere Specialisti in elettrofisiologia si riuniscono al Papardo di Messina il 21 e 22 aprile. Il progetto Biomaster15 forma medici su tecnologie avanzate per la gestione delle aritmie. I giovani specialisti in elettrofisiologia si sono riuniti presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina nelle giornate del 21 e 22 aprile 2026 per il secondo modulo del progetto Biomaster15 CRM Giovani, focalizzato sulla gestione delle aritmie e sul monitoraggio remoto. L'appuntamento messinese rapprese .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuori al centro: Messina forma i giovani medici con la tecnologia

Notizie correlate

Messina apre la World Champions League di calcio balilla: giovani e inclusione al centroMessina accende i riflettori sulla World Champions League di Calcio Balilla, uno degli eventi internazionali più attesi della stagione.

Marquez e Aldeguer al via con la nuova Gresini: tecnologia avanzata e prestazioni al centro del progetto 2024Marc Márquez e Luca Marini, in coppia con il giovane talento Arón Canet, hanno ufficialmente preso il via della nuova stagione di MotoGP con la...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Asp Messina, Cuori Ribelli: missione in Costa d’Avorio e oltre 50 bambini visitati; Basile in tour nella quarta circoscrizione: Qui spesi 250 milioni per 150 interventi; Messina, Scurria a Roma per l’area dello Stretto: incontro con Meloni; Il Ccpm di Taormina in Africa con Cuori Ribelli, screening per 50 piccoli pazienti in Costa d’Avorio.

Messina. Cuori Ribelli, missione in Costa d’Avorio: oltre 50 bambini già visitatiProsegue con un nuovo e importante capitolo il progetto Cuori Ribelli, ideato dall’associazione Una Voce per Padre Pio, diretta da Enzo Palumbo. L’iniziativa è sostenuta dalla direzione strategica ... libertasicilia.it

Asp Messina avvia progetto 'Cuori Ribelli' per bimbi africaniL'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia l'avvio del progetto Cuori Ribelli, una collaborazione internazionale in favore dei bambini africani. Il progetto, realizzato in accordo con il ... ansa.it

Aprite i vostri cuori - facebook.com facebook