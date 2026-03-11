L’Iran ha ridotto l’uso di droni e missili in alcune operazioni militari nel Golfo Persico. Questa decisione potrebbe essere legata a strategie di risparmio o a una diminuzione delle risorse disponibili. La situazione nel conflitto, ormai alla seconda settimana, vede un cambiamento nelle modalità di intervento delle forze coinvolte, senza che siano stati annunciati nuovi obiettivi o azioni offensive.

Il conflitto nel Golfo Persico è entrato nella sua seconda settimana: l’operazione militare israelo-statunitense che, inizialmente doveva durare tre o quattro giorni, si sta protraendo col rischio di vedere l’ingresso nelle ostilità di altri attori, che per il momento sono rimasti esclusivamente sulla difensiva. L’Iran ha affidato la sua risposta all’operazione Epic Fury a una rappresaglia portata avanti attraverso i suoi strumenti a lungo raggio (missili balistici e drone one way), con poche o nulle azioni da parte dei suoi proxy regionali: Hezbollah e le milizie sciite in Iraq, come Kataib Hezbollah, hanno effettuato sporadici attacchi in confronto all’attività svolta prima del 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran lancia meno droni e meno missili. Due ipotesi: tattica per non esaurire l’arsenale o scarsità di risorse

