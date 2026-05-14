Piazzapulita Francesca Albanese e Maurizio Landini tra gli ospiti
Stasera, giovedì 14 maggio, va in onda un nuovo episodio di Piazzapulita, il programma di approfondimento trasmesso sulla rete La7. Tra gli ospiti previsti ci sono Francesca Albanese e Maurizio Landini. Corrado Formigli conduce il talk show, che affronta temi di attualità e questioni politiche. La puntata si propone di offrire spunti di riflessione attraverso interviste e interventi, mantenendo il formato di confronto diretto con i protagonisti del dibattito pubblico.
Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 14 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 14 maggio 2026. Al centro della puntata, come sempre, la stretta attualità, con un focus sull’ incontro tra Donald Trump e Xi Jinping e sulla crisi energetica. A seguire, spazio all’analisi del confronto tra Giorgia Meloni e le opposizioni, tenutosi ieri al Senato. Infine, Piazzapulita, con un’inchiesta esclusiva, rivelerà le regole d’ingaggio a Gaza dell’esercito israeliano. Saranno attesi al dibattito: la Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
PIAZZA PULITA la7 - puntata 12 febbraio 2026
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