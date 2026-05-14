Stasera, giovedì 14 maggio, va in onda un nuovo episodio di Piazzapulita, il programma di approfondimento trasmesso sulla rete La7. Tra gli ospiti previsti ci sono Francesca Albanese e Maurizio Landini. Corrado Formigli conduce il talk show, che affronta temi di attualità e questioni politiche. La puntata si propone di offrire spunti di riflessione attraverso interviste e interventi, mantenendo il formato di confronto diretto con i protagonisti del dibattito pubblico.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 14 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 14 maggio 2026. Al centro della puntata, come sempre, la stretta attualità, con un focus sull’ incontro tra Donald Trump e Xi Jinping e sulla crisi energetica. A seguire, spazio all’analisi del confronto tra Giorgia Meloni e le opposizioni, tenutosi ieri al Senato. Infine, Piazzapulita, con un’inchiesta esclusiva, rivelerà le regole d’ingaggio a Gaza dell’esercito israeliano. Saranno attesi al dibattito: la Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, Francesca Albanese e Maurizio Landini tra gli ospiti

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 12 febbraio 2026

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