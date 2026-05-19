Mario Landolfi ha ucciso due donne per poche decine di euro Incastrato dalla targa e della borsetta che aveva in mano

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso due donne in circostanze legate a un pagamento insufficiente. Secondo gli atti, la vittima ha portato le donne in un luogo isolato, dove sono state fatte salire su un ponte e poi lanciate nel vuoto. L’individuazione dell’uomo è stata possibile grazie alla targa dell’auto e alla borsetta trovata in suo possesso. L’episodio si sarebbe verificato dopo un rapporto sessuale, con il movente legato a una richiesta di denaro non soddisfatta.

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Le ha portate in un luogo isolato per poi lanciarle nel vuoto, nello stesso posto e per lo stesso motivo: non pagare un "extra" rispetto a quanto pattuito per il rapporto sessuale appena consumato. A confessarlo ai carabinieri è stato lo stesso Mario Landolfi, l'uomo di 48 anni, accusato. 🔗 Leggi su Today.it

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