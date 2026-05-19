Mario Landolfi ha ucciso due donne per poche decine di euro Incastrato dalla targa e della borsetta che aveva in mano

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso due donne in circostanze legate a un pagamento insufficiente. Secondo gli atti, la vittima ha portato le donne in un luogo isolato, dove sono state fatte salire su un ponte e poi lanciate nel vuoto. L’individuazione dell’uomo è stata possibile grazie alla targa dell’auto e alla borsetta trovata in suo possesso. L’episodio si sarebbe verificato dopo un rapporto sessuale, con il movente legato a una richiesta di denaro non soddisfatta.

Le ha portate in un luogo isolato per poi lanciarle nel vuoto, nello stesso posto e per lo stesso motivo: non pagare un "extra" rispetto a quanto pattuito per il rapporto sessuale appena consumato. A confessarlo ai carabinieri è stato lo stesso Mario Landolfi, l'uomo di 48 anni, accusato. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia

Sullo stesso argomento

Mario Landolfi, i delitti per "50 euro", la foto e la borsetta: come si è arrivati al killer delle prostituteLe ha portate in un luogo isolato per poi lanciarle nel vuoto, nello stesso posto e per lo stesso motivo: non pagare un "extra" rispetto a quanto...

“Quei due particolari agghiaccianti”. Mario Landolfi, chi è il killer delle donne nel cantiereLe dinamiche della cronaca nera interpellano da sempre le comunità locali, costringendole a fare i conti con realtà sommerse che improvvisamente...

L'assassino si chiama Mario Landolfi, 48 anni, e ha confessato di aver ucciso le due donne in due momenti diversi. Un serial killer. x.com

Chi erano Sara e Lyuba, le due donne uccise da Mario Landolfi a Pollena TrocchiaVolevano 50 euro in più ma non li hanno ottenuti e ne è nata una lite sul prezzo: così Landolfi ha ucciso Sara e Lyuba ... fanpage.it

Pollena Trocchia, chi è Mario Landolfi, il killer delle due prostitute: aveva ancora la maglietta sporca di sangue. Voleva 50 euro in piùMario Landolfi, 49 anni, di Sant'Anastasia è il killer delle prostitute di Pollena Trocchia. Sentito dai carabinieri nella caserma di Torre del Greco ha ammesso le ... ilmattino.it