Maldive la notizia sui corpi è arrivata

Nelle acque delle Maldive, le autorità hanno confermato di aver recuperato dei corpi. La scoperta è avvenuta dopo giorni di ricerche in un tratto di oceano che, fino a poco tempo fa, era considerato un luogo di vacanze e relax. Le operazioni di recupero si sono svolte in condizioni di mare agitato e con dispositivi di ricerca subacquea. La notizia ha suscitato molta attenzione tra la popolazione locale e le autorità competenti.

Per giorni, in quel tratto di oceano che di solito immaginiamo solo da cartolina, si è lavorato senza tregua. Sotto la superficie, però, c’era un’altra realtà: correnti, profondità e buio. E un’attesa pesantissima, di quelle che tengono col fiato sospeso non solo le famiglie, ma un Paese intero. Nelle acque delle Maldive le squadre specializzate hanno portato avanti un intervento complesso, fatto di immersioni tecniche e verifiche continue. A quanto riferito dalle autorità locali, ogni fase è stata calibrata per non correre rischi ulteriori: il fondale e la visibilità ridotta hanno imposto tempi lunghi, esasperanti. Le operazioni si sono concentrate in un’area considerata delicata, dove la profondità rende tutto più complicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Nuovo dramma alle Maldive, morto sub che cercava i corpi degli italiani

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