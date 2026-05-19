Maldive gli ultimi momenti dei sub morti | il buio poi quell’errore fatale
Nelle Maldive si sono registrati i momenti finali di cinque sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte di Dhekunu Kandu. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato nel buio delle acque profonde, dove un errore ha portato alla tragica conclusione. Le autorità locali hanno iniziato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e rilasciano dettagli sulla presenza dei subacquei e sulle condizioni ambientali al momento dell’incidente.
Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nelle Maldive, dove cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte di Dhekunu Kandu. I quattro corpi ancora dispersi sono stati individuati all’interno di un cunicolo cieco che si dirama dalla seconda cavità del sistema di grotte sommerse. Secondo le prime ricostruzioni, i sub avrebbero perso l’orientamento e, nel tentativo disperato di trovare l’uscita, sarebbero entrati nel passaggio sbagliato. Il ritrovamento dei corpi. A localizzare le salme sono stati gli speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, inviati dall’DAN Europe per partecipare alle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Gli ultimi momenti del sommozzatore maldiviano morto per recuperare i corpi dei sub italiani
Sullo stesso argomento
Sub italiani morti alle Maldive: nella ricostruzione l'errore fataleUna vera e propria staffetta il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive.
Bologna Roma: Skorupski ritrova il suo passato in Europa League e i fantasmi di quell’errore fatale contro la FiorentinaHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:...
Maldive, i quattro italiani morti erano tutti insieme in una grotta: domani l'immersione per recuperare gli ultimi due corpiI corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli ... leggo.it
Maldive, la nuova ipotesi: I sub erano troppo esperti, le grotte non erano l'obiettivo: sono stati risucchiati da un effetto Venturi. Cos'èI sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione, hanno fatto un sopralluogo ... msn.com
Si indaga sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne è stato ucciso con un colpo di pistola al petto. Sentiti amici e testimoni per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane, cosa è emerso facebook