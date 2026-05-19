Nelle Maldive si sono registrati i momenti finali di cinque sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte di Dhekunu Kandu. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato nel buio delle acque profonde, dove un errore ha portato alla tragica conclusione. Le autorità locali hanno iniziato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e rilasciano dettagli sulla presenza dei subacquei e sulle condizioni ambientali al momento dell’incidente.

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nelle Maldive, dove cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte di Dhekunu Kandu. I quattro corpi ancora dispersi sono stati individuati all’interno di un cunicolo cieco che si dirama dalla seconda cavità del sistema di grotte sommerse. Secondo le prime ricostruzioni, i sub avrebbero perso l’orientamento e, nel tentativo disperato di trovare l’uscita, sarebbero entrati nel passaggio sbagliato. Il ritrovamento dei corpi. A localizzare le salme sono stati gli speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, inviati dall’DAN Europe per partecipare alle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maldive, gli ultimi momenti dei sub morti: il buio, poi quell’errore fatale

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Gli ultimi momenti del sommozzatore maldiviano morto per recuperare i corpi dei sub italiani

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