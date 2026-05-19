Il Milan ha deciso di affidarsi nuovamente a Maldini come direttore sportivo e a Conte come allenatore, rispondendo alla vittoria recente di una rivale. Questa combinazione rappresenta una scelta strategica per la squadra, che intende rafforzare la propria posizione nel campionato. La decisione arriva dopo un periodo di analisi e valutazioni interne, senza che siano stati annunciati cambiamenti di altri ruoli o interventi esterni. La coppia sarà chiamata a guidare il club nella fase successiva della stagione.

L’accoppiata tutta italiana per interrompere il dominio dell’acerrima nemica Chi sogna Maldini e Conte al Milan rimarrà molto deluso. Si parla certamente di entrambi insieme in una big, ma appunto non in rossonero. Maldini Ds e Conte in panchina: la risposta alla rivale che ha appena rivinto (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Maldini e Conte al Fenerbahce. In Turchia vanno a bomba su quelli che sono i piani di grandeur del presidente del Fenerbahce Hakan Safi, in attesa delle elezioni del prossimo giugno. Safi avrebbe incontrato di recente il primo in un noto ristorante di Milano, appunto per proporgli la carica di Direttore sportivo del club gialloblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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