Durante un'intervista nella sede della stampa estera a Roma, una giornalista albanese ha chiesto al leader della Lega e vicepresidente del Consiglio una sua opinione sulla richiesta di adesione alla UE di alcuni Paesi, tra cui la Bosnia. La risposta di Salvini è stata considerata inaspettata, poiché ha dichiarato di non voler parlare dell’argomento, aggiungendo un commento ironico sui recenti risultati della nazionale italiana ai Mondiali.

La posizione della Lega sui Paesi che hanno fatto richiesta di entrare nell’Unione europea? Lo ha chiesto una giornalista albanese nella sede della Stampa estera, a Roma, al leader del Carroccio e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. La cronista ha citato Ucraina, Serbia, Albania e Bosnia. Salvini ha prima risposto che “non metto sullo stesso piano Ucraina con Albania e Serbia, sono situazioni molto differenti”, lasciando intendere che l’Ucraina è coinvolta nel conflitto con la Russia. E per quanto riguarda la Bosnia? “Sulla Bosnia non rispondo, ci ha appena eliminati ai Mondiali ” ha risposto il ministro e vicepremier del governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La risposta surreale di Salvini alla stampa estera: “Bosnia nell’Ue? Non voglio parlarne, ci ha appena eliminati ai Mondiali”

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